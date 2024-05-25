Гаджиев рассказал, за кого он переживает в чемпионской гонке в РПЛ

Российский тренер, президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что на финише Российской премьер-лиги (РПЛ) переживает за все команды, которые борются за чемпионство, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Да, «Динамо» — это одно сообщество. Понятно, что я их поддерживаю. С Семаком я знаком давно, еще со времен молодежной сборной. В «Краснодаре» Мусаев и Галицкий, который очень многое сделал для футбола. Поддерживаю всех», — сказал Гаджиев.

В РПЛ продолжается борьба за золотые медали. На победу претендуют сразу три команды — московское «Динамо» под руководством Марцела Лички, петербургский «Зенит», который тренирует Сергей Семак, и «Краснодар», главным тренером которого является Мурад Мусаев. Столичный клуб возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея 56 очков. В активе подопечных Сергея Семака 54 балла, «быки», идущие третьими, имеют 53 очка.

Судьба чемпионства в России в сезоне-2023/24 будет решаться в заключительном, 30-м туре. Примечательно, что «Динамо» и «Краснодар» сыграют очный матч в Краснодаре, а «Зенит» в Санкт-Петербурге сразится с «Ростовом».

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