Легенда «Спартака» рассказал, кто бы мог возглавить команду вместо Станковича

Бывший российский футболист московского «Спартака» Егор Титов заявил, что Андрей Тихонов мог бы возглавить московский «Спартак», передает Bobsoccer.ru.

«А кто мог бы прийти сейчас в «Спартак»? Я уже озвучивал — Тихонов. Он спартаковец, у него уже есть опыт работы тренером. Кто еще? Есть Шалимов, тоже человек с опытом», — сказал Титов.

«Спартак» объявил о назначении серба Деяна Станковича главным тренером команды 16 мая 2024 года. Он приступит к работе с сезона‑2024/25. Контракт с тренером рассчитан на два года.

Ранее Станкович тренировал сербскую «Црвену Звезду» (трижды завоевал с ней золотые медали национального чемпионата), венгерский «Ференцварош» (тоже привел команду к золоту) и итальянскую «Сампдорию».

В бытность игроком Станкович становился чемпионом Италии в составе «Интера» и «Лацио», а также побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее «Спартаку» предрекли чемпионство под руководством Станковича.