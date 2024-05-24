В ЦСКА рассказали о сроках восстановления голкипера Торопа после тяжелой травмы

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов заявил, что голкипер московского клуба Владислав Тороп может вернуться на поле через 3-3,5 месяца. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Ситуация была непростая. Операция была выполнена строго в том объеме, в котором и планировалась. Все укрепили. В том числе с использованием металлоконструкций. Оперировал великолепный хирург, все прошло хорошо. Будет на тренировке. Пока не тренироваться, пока он просто придет в гости», — заявил Безуглов.

На 36-й минуте игры Кубка России с петербургским «Зенитом» Тороп в своей штрафной столкнулся с игроком соперника Нуралы Алипом. Продолжить поединок голкипер не смог, с поля его увезли на электрокаре, после чего доставили в больницу. Ему были диагностированы множественные переломы костей лицевого черепа. 17 мая ему была проведена операция. 22 числа футболист был выписан из больницы.

Вместо Торопа на поле вышел 19-летний Владимир Шайхутдинов. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Зенит» — 5:4. Единственный пенальти в составе армейского клуба не сумел реализовать Антон Заболотный.

Ранее стало известно будущее Антона Заболотного в ЦСКА.