Назван идеальный клуб для капитана «Спартака» Джикии

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что футболисту московского «Спартака» Георгию Джикии надо перейти в казанский «Рубин», передает «Чемпионат».

«В «Рубине» классная инфраструктура, классные условия. Есть нужда в центральном защитнике с учетом того, что Мартынович заканчивает. Вот Казань для Георгия была бы супервариантом», — сказал Генич.

Джикия выступал за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».

«Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 3:1. Джикия результативными действиями в своем последнем матче не отметился.

После этой победы «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды, которую сейчас возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович, 49 очков.

Ранее сообщалось о том, что Джикия не может найти клуб в Москве.