Стало известно, сыграет ли главный бомбардир «Динамо» с «Краснодаром»

Пресс-служба московского «Динамо» заявила, что нападающий Константин Тюкавин близок к возвращению в общую группу перед матчем 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ожидается, что 21-летний форвард успеет восстановиться и полностью будет готов к решающей игре чемпионата России. При этом уже точно ясно, что Тюкавин отправится вместе с командой в Краснодар.

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьем месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед в личных встречах.

Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» готов предложить Мураду Мусаеву новый контракт.