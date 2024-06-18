Хвича объяснил, почему принял решение уехать из России в 2022 году

Полузащитник «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия объяснил, почему в 2022 году принял решение покинуть Россию. Его слова приводит The Player's Tribune.

«Должен быть мир. Я сказал: «Я не могу здесь оставаться». Из-за моей страны, из-за истории Грузии я сказал клубу, что должен уйти», — заявил он.

Кварацхелия перешел в московский «Локомотив» из грузинского «Рустави» в 2019 году на правах аренды. Также в 2019 году он перешел в казанский «Рубин», за который отыграл три года.

Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с футболистом. В составе неаполитанцев Кварацхелия стал чемпионом Италии сезона-2022/23.

В составе сборной Грузии Кварацхелия выступает на чемпионате Европы — 2024. Первый матч грузинская команда проведет 18 июня против национальной команды Турции, игра начнется в 19:00 по московскому времени.

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