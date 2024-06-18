Сестра Жанны Фриске о хейтерах: «До чего же у нас злой и завистливый народ»

Блогерша Наталья Фриске возмутилась, что ее обвинили в хайпе на имени старшей сестры после выступления на премии МУЗ-ТВ в составе «Блестящих». Своим мнением знаменитость поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«До чего же у нас злой, завистливый и тупой народ... Как стадо, один дебил сказал, другие дебилы подхватили. Печально», — написала Фриске.

Она показала подписчикам комментарий, в котором артистку обвиняют в «проживании чужой жизни», под постом о премии МУЗ-ТВ.

Накануне Фриске призвалась, что ожидала негатива после ее недавнего выхода с золотым составом «Блестящих». Блогерша заявила, что ее насмешили комментарии, где сравнивают ее нынешнее выступление со старыми концертами Жанны Фриске.

«Але, где мозги? Время-то идет, ясное дело, что я буду становиться с каждым годом старше. Еще бы взяли видео с ее первых выступлений, где ей 20 (лет)», — написала Фриске.

14 июня Фриске выступила на премии МУЗ-ТВ с группой «Блестящие», чтобы почтить память сестры. 15 июня 2015 года Жанны Фриске не стало из-за опухоли головного мозга.

Наталья Фриске стала солисткой группы «Блестящие» в 2007 году. Она пришла на замену своей сестры Жанны, которая на тот момент покинула коллектив. На данный момент она работает мастером перманентного макияжа и развивает свой блог.

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