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Суд вынес приговор жителям Забайкалья, которые переводили деньги террористам

В Забайкалье трех россиян приговорили к 8 годам тюрьмы за помощь террористам

В Забайкалье сотрудники ФСБ задержали трех россиян, которые помогали террористам. Об этом сообщил телеканал «Рен ТВ».

По данным канала, пособники действующей на территории Сирии организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) регулярно переводили деньги на вооружение по инструкциям от функционеров организации.

Суд признал всех подсудимых виновными по статье «Содействие террористической деятельности». Им назначили наказания в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.

До этого Первый восточный окружной военный суд в городе Хабаровск признал виновным жителя столицы Хакасии, города Абакан, обвиненного в распространении призывов к осуществлению террористических актов на территории России.

Уточняется, что 18-летний осужденный, находясь в городе Новороссийск, создал организованную группу единомышленников для совершения преступлений.

Ранее сообщалось, что сотрудников СИЗО в Ростове проверят на связь с террористами.

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