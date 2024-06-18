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Голый мужчина устроил заплыв по Москве-реке

Shot: в Москве голый мужчина прыгнул в реку возле Крымского моста

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Алексей Майшев/РИА Новости

В Москве сотрудники МЧС пытаются спасти мужчину, который устроил утренний заплыв по Москве-реке в районе Крымского моста. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Спасатели на двух катерах пытаются вытащить из Москвы-реки обнаженного мужчину, который спрыгнул в воду в районе Крымского моста. Пловец всячески сопротивляется своему спасению, он находится в неадекватном состоянии.

На место также прибыли сотрудники полиции, у которых есть вопросы к обнаженному любителю утренних заплывов.

До этого сообщалось, что в Петербурге двое мужчин катались на гидроцикле по реке Неве и перевернулись. Маломерным судном управлял 42-летний житель Воронежа, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. За руль гидроцикла он сел, не имея прав на его управление. Судоводитель, пассажир и гидроцикл извлечены из воды, пострадавших нет, гидроцикл изъят, в отношении нетрезвых любителей водных прогулок составлены административные протоколы.

Ранее в Петербурге во время поездки пьяная женщина вышла из движущегося такси в реку.

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