В Пермском крае пьяный иностранец пытался изнасиловать женщину

В Прикамье гражданин Узбекистана напал на прохожую и попытался ее изнасиловать, женщину спасли очевидцы. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел 16 июня, компания иностранных граждан распивала спиртное на берегу реки. 29-летний гражданин Узбекистана напал на 32-летнюю местную жительницу и попытался ее изнасиловать, женщину спасли очевидцы.

Подозреваемого задержали, в отношении мигранта возбуждено уголовное дело о покушении на изнасилование. Решается вопрос о заключении злоумышленника под стражу, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

До этого сообщалось, что суд вынес приговор жителю Тамбова за изнасилование бывшей возлюбленной. Ранее судимый 36-летний мужчина установил на машину экс-подруги GPS-трекер, после чего отслеживал ее перемещение. Россиянин приехал в садовое товарищество, где женщина проводила время с новым возлюбленным, он несколько раз выстрелил в мужчину, избил бывшую подругу и изнасиловал. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 17 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии особого режима.

Ранее россиянина приговорили к 17 годам колонии за изнасилование двух школьниц.