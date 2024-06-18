Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Адвокат назвал сроки передачи суду дела по теракту в «Крокусе»

ТАСС: адвокат сообщил о завершении расследования теракта в «Крокусе» до августа

close
100%
Evgenia Novozhenina/Reuters

Следственный комитет России закончит расследование дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в ближайшее время, в августе оно будет передано в суд для рассмотрения. Об этом заявил в интервью ТАСС адвокат одного из фигурантов дела.

По словам собеседника агентства, дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности, выделят в отдельное производство. Предполагается, что дело передадут во Второй западный окружной военный суд.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

На следующий день силовики задержали четырех подозреваемых в нападении — Шамсидина Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализоду, Далерджона Мирзоева и Мухаммадсобира Файзова, позднее — еще нескольких. Всех подозреваемых отправили в СИЗО. Всего по делу о теракте проходят 12 фигурантов.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами