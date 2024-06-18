Адвокат назвал сроки передачи суду дела по теракту в «Крокусе»

Следственный комитет России закончит расследование дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в ближайшее время, в августе оно будет передано в суд для рассмотрения. Об этом заявил в интервью ТАСС адвокат одного из фигурантов дела.

По словам собеседника агентства, дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности, выделят в отдельное производство. Предполагается, что дело передадут во Второй западный окружной военный суд.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

На следующий день силовики задержали четырех подозреваемых в нападении — Шамсидина Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализоду, Далерджона Мирзоева и Мухаммадсобира Файзова, позднее — еще нескольких. Всех подозреваемых отправили в СИЗО. Всего по делу о теракте проходят 12 фигурантов.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».