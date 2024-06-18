Увеличилось число нижегородцев с признаками ботулизма

Число нижегородцев, которые у которых выявили признаки ботулизма, увеличилось до 14 человек, в числе госпитализированных есть ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Почти все пациенты в данный момент находятся в тяжелом состоянии.

«Госпитализированы 14 человек, в том числе ребенок. 12 из них находятся в отделении реанимации», — сказали в Минздраве.

До этого сообщалось, что количество пациентов с подозрением на ботулизм в России увеличилось до 149 человек: 121 случай в Москве и по 14 — в Нижнем Новгороде и Казани. Более половины госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Нескольких человек даже пришлось подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Столичный главк СК РФ возбудил уголовное дело после отравления более 10 человек продуктами, которые они заказали через сервис доставки продуктов. С 14 по 15 июня в московские больницы за медпомощью с признаками пищевого отравления обратились пострадавшие.

Ранее назвали симптомы и последствия заражения ботулизмом.