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«Локомотив» обыграл «Факел» и догнал «Краснодар» в таблице РПЛ

«Локомотив» со счетом 2:0 обыграл «Факел» и догнал «Краснодар» в таблице РПЛ

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Московский «Локомотив» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл воронежский «Факел».

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 2:0.

В составе победителей дублем отметился Тимур Сулейманов.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает четвертое место, набрав 50 очков. От «Краснодара» красно-зеленых отстают по дополнительным показателям. Лидирует в чемпионате московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички набрали 56 баллов. На второй строчке идет петербургский «Зенит», имея в активе 51 очко.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

В заключительном туре «Локомотив» на выезде сыграет с калининградской «Балтикой», а «Краснодар» померится силами дома с «Динамо».

Ранее в России, вероятно, забили самый быстрый гол в истории футбола.

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Футбол. Чемпионат России
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