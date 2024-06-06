Шойгу заявил о новых лагерях подготовки боевиков в Афганистане

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе выступления на заседании комитета секретарей советов безопасности ОДКБ заявил, что в Афганистане появились новые лагеря подготовки боевиков и террористов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам секретаря Совбеза, в Афганистане также фиксируется переброска террористов из Сирии и Ирака. Ситуация в стране в целом вызывает обеспокоенность, отметил Шойгу.

«Фиксируем появление новых лагерей подготовки боевиков, продолжающуюся переброску в Афганистан террористов из Сирии и Ирака. Увеличивается вероятность распространения терроризма за пределы страны», — поделился Шойгу.

Он добавил, что англосаксы стремятся закрепиться в регионе, а стабилизация ситуации в Афганистане вряд ли возможна без участия действующих властей страны.

До этого президент России Владимир Путин говорил о необходимости установления отношений с правительством, сформированным движением «Талибан» (организация запрещена в России) в Афганистане.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.