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В Хабаровске сотрудница банка украла у клиентов 4,5 млн рублей

В Хабаровске сотрудницу банка обвинили в похищении 4,5 млн рублей у клиентов

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Depositphotos

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудницы банка, которую обвиняют в хищении денег со счетов клиентов. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным следствия, 29-летняя сотрудница одного из отделений банка похищала деньги со счетов клиентов. Женщина находила счета физических лиц, на которых хранились и длительное время не использовались остатки накоплений.

Она изменяла данные держателей счетов, подделывала подписи клиентов и с переводила деньги на карты, оформленные на других клиентов. От действий россиянки пострадали 14 клиентов банка, общий ущерб составил 4,5 млн рублей.

Когда об афере стало известно, в отношении россиянки было возбуждено уголовное дело, она находится под домашним арестом. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что вкладчики одного из севастопольских банков пострадали от мошеннических действий менеджера, женщину подозревают в краже у клиентов 18 миллионов рублей. 31-летняя сотрудница банка убеждала клиентов положить деньги на вклад под выгодный процент. После зачисления средств менеджер составляла поддельные платежные документы, по которым перечисляла накопления клиентов на счета неустановленных подельников, а затем обналичивала их в банкоматах. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее россиянка меняла драгоценности на бижутерию в пункте выдачи заказов в течение трех месяцев.

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