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Стало известно, с какими лекарствами нельзя употреблять молочные продукты

Daily Mail: молочные продукты могут снижать всасывание обычных антибиотиков

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Shutterstock

Молочные продукты, такие как молоко, йогурт и сыр, могут снижать всасывание антибиотиков при одновременном употреблении. Об этом изданию Daily Mail рассказал клинический фармаколог Саймон Максвелл.

Специалист отметил, что антибиотики — это природные и синтетические антимикробные вещества (лекарственные препараты), широко применяющиеся для лечения инфекций. Они избирательно подавляют жизнеспособность определенных типов бактерий.

Такие лекарства не стоит принимать менее, чем через два часа и до и после употребления молочных продуктов. Отмечается, что это правило особенно важно соблюдать в ходе применения тетрациклинов (таких как доксициклин) и фторхинолонов (таких как ципрофлоксацин).

«Считается, что молекулы таких лекарств связываются с кальцием, содержащимся в молочных продуктах, и образуют вещество, которое организм не в состоянии усвоить. Таким образом снижается доступность антибиотика», — объяснил Максвелл. Употребление, к примеру, йогурта во время приема ципрофлоксацина может снизить его эффективность на 42%.

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