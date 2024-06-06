Шойгу заявил о наращивании военного присутствия НАТО у рубежей ОДКБ

НАТО наращивает военное присутствие у северных и западных рубежей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и отрабатывает вторжение на территорию стран — участниц договора. Об этом заявил председатель Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на заседании комитета секретарей Совбезов ОДКБ, передает «Интерфакс».

Шойгу назвал угрозой для членов ОДКБ «продолжающуюся экспансию НАТО».

«Растет число провокаций в воздушном пространстве, проводятся многочисленные военные учения, на которых отрабатывается в том числе вторжение на территорию стран ОДКБ», — сказал он.

До этого сообщалось, что Шойгу встретился в казахстанской Алма-Ате с белорусским коллегой Александром Вольфовичем, с которым обговорил вопросы, связанные с разработкой концепции безопасности Союзного государства и договора о гарантиях безопасности между Москвой и Минском.

5 июня секретарь российского Совбеза приехал в Казахстан.

Ранее Путин поставил Шойгу независимым наблюдателем за развитием военного производства.