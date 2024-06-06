Набиуллина сообщила о выполнении своего KPI

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе ПМЭФ-2024 заявила о том, что выполнила KPI (ключевой показатель эффективности. — «Газета.Ru»), который поставила себе на ПМЭФ-2023. Речь идет о сохранении доверия россиян к финансовой системе. Об этом сообщает корреспондент редакции.

О сохранении доверия граждан к российской финансовой системе говорит рост вкладов россиян за год. По словам Набиуллиной, показатель за год увеличился на 24%, или 10 трлн рублей. Россияне активно вкладывались в депозиты после того, как банки последовательно повышали ставки по ним вслед за увеличением ключевой ставки. В 2023 году ЦБ повышал ключевую ставку пять раз с 21 июля, до 16% в декабре. Потом она трижды оставалась на этом уровне. В настоящее время ставки по вкладам в российских банках доходят до 17% годовых. 7 июня ЦБ проведет очередное заседание по ключевой ставке, и Набиуллина напомнила, что перед этим регулятор соблюдает неделю тишины и не комментирует связанные вопросы денежно-кредитной политики. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», сказали, что возможно как сохранение ключевой ставки на уровне 16%, так и ее увеличение до 17%.

Россияне ожидают повышения ключевой ставки.

В ВТБ предрекли дальнейший рост объема депозитов в России. По оценке банка, в 2024 году он повысится на 24% и достигнет рекордных 55,8 трлн рублей.

Ранее Набиуллина выступила против расширения льготных программ кредитования.