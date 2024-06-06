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Минфин намерен продать изъятые в доход государства активы

Силуанов: Минфин планирует продать изъятые в доход государства активы

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Shutterstock

Министерство финансов РФ планирует продать изъятые в доход государства активы. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Да, эти активы находятся в казне, переданы в казну, и мы их будем реализовывать. Такие задачи Росимуществу поставлены. Не держать, не управлять, нам не нужна такая система», — пояснил Силуанов.

23 мая президент России Владимир Путин подписал указ о порядке компенсации ущерба России и Центробанку РФ от недружественных действий США.

До этого российские инвесторы предъявили к выкупу заблокированные бумаги на общую сумму 35,3 миллиарда рублей. В них вошли популярные бумаги иностранных компаний, включая акции Alphabet Inc., Tesla Inc. и Microsoft Corp.

По данным Банка России, всего зарегистрировано более 1 миллиона заявок по процедуре разморозки финансовых активов.

Ранее в МВФ настояли на правовом обосновании конфискации замороженных активов РФ.

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