Боец Монсон об отказе от паспорта США: мне писали много гадостей

Российский боец смешанных единоборств Джефф Монсон рассказал, что ему поступали угрозы из-за отказа от паспорта США, передает ТАСС.

«Да, мне писали оттуда много гадостей. Угрожали. Я не могу общаться с родственниками, к сожалению», — сказал Монсон.

18 августа 2023 года Джефф Монсон провел бой по правилам бокса против Олега Тактарова. Этот поединок состоялся в рамках боксерского вечера РЕН ТВ и завершился вничью. Для 55‑летнего Тактарова бой против Монсона на турнире в Москве стал первым после более чем десятилетней паузы.

Монсон выступал в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. Он является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Монсон — бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

На счету Монсона 87 боев в ММА, из них в 60-ти он одержал победы, также он потерпел пять поражений, один его поединок закончился ничьей. Последний официальный бой он провел в 2016 году. В мае 2018 года указом президента РФ Владимира Путина Монсону было предоставлено российское гражданство.

Ранее Монсон обвинил США в разрушении мирового спорта.