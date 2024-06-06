Правоохранители задержали еще одного участника нападения банды Басаева на Буденновск

Сотрудники правоохранительных органов задержали еще одного участника нападения на Буденновск спустя 29 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным ведомства, задержанным оказался житель Хасавюртовского района Республики Дагестан Казбек Анасов. Следователи установили, что в первой половине июня 1995 года Анасов вступил в состав банды под руководством Шамиля Басаева.

В июне 1995 года Анасов в составе банды из 160 человек нападали с автоматами, гранатами и взрывными устройствами на организации и граждан города Буденновска в Ставропольском крае. В результате вооруженного нападения банды жертвами стали 129 человек, пострадали 317 граждан, а в заложники взяли 1586 граждан, отметили в СК.

Также бандиты за то время уничтожили и повредили 198 машин. Преступники подожгли Дом детского творчества, здания центральной районной больницы, отдела внутренних дел, городской администрации, 107 частных домов. Собственники понесли ущерб на общую сумму более 95 млн рублей.

За несколько дней до этого сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Москвы Хамзата Зоева по обвинению в вооруженном нападении на Буденновск в 1995 году.

В июне 1995 года крупный отряд боевиков под руководством Басаева и Абу Мовсаева напал на город Буденновск Ставропольского края. Террористы захватили в заложники более 1,6 тыс. жителей Буденновска, которых согнали в местную больницу. 17 июня российский спецназ предпринял попытку пойти на штурм больницы. Тогда погибли 129 человек, среди них 18 милиционеров и 17 военнослужащих, 415 человек получили огнестрельные ранения.

Ранее в Петербурге вынесли приговор мигранту за спонсирование террористов.