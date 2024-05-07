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Супруга экс-футболиста Жиркова показала часть груди в полурасстегнутой рубашке

Супруга экс-игрока Жиркова Инна попозировала в полурасстегнутой рубашке

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innazhirkova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Инна Жиркова, супруга бывшего футболиста сборной России Юрия Жиркова, показала на своей странице в Stories Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новую фотографию.

Жиркова позирует в легком летнем костюме, рубашка полурасстегнута и приоткрывает часть груди.

Жирковы женаты с 2008 года. Пара воспитывает троих детей — двух сыновей и дочь. Жиркова — модель. С 14-летнего возраста она занималась модельным бизнесом, принимала участие в показах и фотосессиях.

В составе сборной России Жирков стал обладателем бронзовой награды чемпионата Европы 2008 года. На его счету более 100 матчей за национальную команду.

Последним клубом Жиркова стали подмосковные «Химки». Он провел за клуб три матча. До этого он выступал за «Зенит» на протяжении пяти лет и три раза становился чемпионом России. Также Жирков известен по выступлениям за ЦСКА, с которым он дважды выигрывал чемпионат России, четыре раза Кубок страны, а в сезоне-2004/05 ему покорился Кубок УЕФА.

В Англии россиянин играл за лондонский «Челси». В составе «синих» ему также удалось выиграть чемпионат страны и стать обладателем Кубка Англии.

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