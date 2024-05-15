Тренер «Спартака» раскритиковал футболиста команды

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, что перестал попадать в состав красно-белых из-за того, что его работой на тренировках не доволен наставник команды Владимир Слишкович, передает «Чемпионат».

«Мне сказали, что не хватает желания на тренировках. Это сказал Слишкович. Видимо, до этого 28 лет было желание, а сейчас — нет», — сказал Зиньковский.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Зиньковский провел 25 матчей, забив два мяча.

«Спартак» завершил выступление в Кубке России, проиграв в финале Пути регионов калининградской «Балтике». Поединок, который состоялся 14 мая на калининградском стадионе «Ростех Арена», завершился победой хозяйской команды с минимальным счетом. Единственный мяч был забит уже на четвертой минуте — с передачи белорусского нападающего Виталия Лисаковича отличился 24-летний колумбиец Кевин Андраде.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на пятом месте, набрав 46 баллов.

Ранее Зиньковский объяснил причину вылета из Кубка России.