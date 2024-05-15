Операция по спасению жизни Фицо пока продолжается

Врачи продолжают оперировать премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который стал жертвой вооруженного покушения после выездного заседания правительства страны. Об этом заявил министр труда республики Эрик Томаш, передает телеканал Markiza.

«Состояние премьера серьезное», — сообщил Томаш журналистам.

До этого стало известно, что у премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло кровоизлияние в брюшную полость.

Днем 15 мая в словацком городе Гандлова состоялось выездное заседание правительства республики. После мероприятия премьер Фицо вышел из здания, где оно проходило, и подошел к собравшимся рядом гражданам. В этот момент, предположительно, писатель Юрай Цинтула достал огнестрельное оружие и начал стрелять.

Ранее неизвестный выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо.