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МВД Словакии подтвердило покушение на премьера страны

МВД Словакии: на премьер-министра Фицо совершено покушение

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IMAGO/ALEX HALADA/Global Look Press

Пресс-секретарь министерства внутренних дел Словакии Матей Нойманн подтвердил, что на премьер-министра Роберта Фицо было совершено покушение. Об этом пишет РИА Новости.

«Могу подтвердить совершение покушения», — сказал он журналистам.

Нойманн не уточнил, в каком состоянии находится раненый политик.

Известно, что Фицо выступал против поставок вооружения Украине и ее вступления в Североатлантический альянс.

15 мая президент Словакии Зузана Чапутова охарактеризовала нападение на премьер-министра республики Роберта Фицо как акт «жестокости и безрассудства». Глава Сербии Александар Вучич сказал, что молится за жизнь «дорогого друга».

Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлове. По словам очевидцев, когда мероприятие закончилось, политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов, и Фицо упал на землю. По данным словацких СМИ, премьер-министр ранен в грудь и живот, его увезли на вертолете в один из госпиталей в Братиславе.

Ранее глава ЕК осудила нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

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Покушение на премьера Словакии
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