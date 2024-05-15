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Путин заявил, что Шойгу внесет свой вклад в координацию работ силовых ведомств

Путин: секретарь Совбеза Шойгу внесет вклад в координацию работ силовых ведомств

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил в рамках совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса, что бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу внесет вклад в координацию работ силовых ведомств на посту секретаря Совета безопасности РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«С позиции секретаря совета безопасности [Шойгу] будет заниматься и работой в рамках комиссий ВПК (военно-промышленный комплекс. — «Газета.Ru»), будет вести работу с нашими инопартнерами по выполнению ... контрактных обязательств по поставкам вооружений нашим партнерам», — поделился Путин.

До этого Путин поблагодарил секретаря Совета безопасности России и экс-министра обороны страны Сергея Шойгу за работу по строительству новых Вооруженных сил (ВС).

По словам главы государства, ни у кого нет сомнений в том, что облик ВС РФ создается в соответствии с современными способами ведения войны.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.

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