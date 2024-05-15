Орбан назвал «отвратительным» покушение на премьера Словакии Фицо

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который является союзником Роберта Фицо в политических взглядах, пожелал ему скорейшего выздоровления после покушения. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Я был глубоко шокирован отвратительным нападением на моего друга, премьер-министра Роберта Фицо. Молимся за его здоровье и скорейшее выздоровление! Дай Бог здоровья ему и его стране!», — написал Орбан.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранения в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания правительства страны. Неизвестный мужчина открыл огонь после того, как Фицо вышел из здания к гражданам. Он выстрелил несколько раз, ранив главу правительства республики. В настоящее время премьер-министра на вертолете транспортируют в больницу. Его должны доставить в один из госпиталей в городе Братиславе.

Ранее в Совфеде после покушения на Фицо напомнили о его позиции по Украине.