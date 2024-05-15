Путин рассказал о планах по национальному развитию

Планы по достижению целей национального развития не сокращаются даже в связи с проведением специальной военной операции. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса, передает РИА Новости.

«Мы также с вами хорошо знаем о планах по достижению целей национального развития», — сказал российский лидер, уточнив, что задач много.

Путин подчеркнул, что цели нацразвития страны нужно достигать при безусловном соблюдении здоровой экономики и макроэкономических принципов.

«Мы должны сконцентрировать финансовые и административные ресурсы. Сделано это должно быть с умом», — резюмировал глава государства, добавив, что выделяемые средства необходимо использовать эффективно.

7 мая Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство» России.