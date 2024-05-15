Путин указал Белоусову фронт работ на новой должности

Новый министр обороны России Андрей Белоусов будет продолжать заниматься на новом посту экономикой, которая является его привычной сферой деятельности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с командующими военными округами, передает ТАСС.

Глава государства напомнил, что Белоусов долгое время занимался экономическими вопросами, последние годы был первым заместителем председателя правительства по этому направлению.

«И конечно, он прекрасно понимает, что нужно сделать для того, чтобы экономику всего силового блока и министерства обороны как ключевого звена этого блока вписать в общую экономику страны. Это чрезвычайно важная вещь. Имею в виду, что с этим связано и инновационное развитие промышленности, и учет возможностей экономики, бюджета», — заявил Путин на совещании.

До этого президент Владимир Путин заявил, что назначение Андрея Белоусова на пост руководителя министерства обороны России связано с увеличившимися расходами на военно-промышленный комплекс (ВПК) и безопасность в 2024 году.

Ранее политолог заявил, что назначение Белоусова главой МО РФ — лишь часть пазла.