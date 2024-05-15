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Житель Ноябрьска лишился 12 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях

В ЯНАО мужчина хотел заработать на инвестициях и отдал мошенникам 12 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

В Ноябрьске мошенники убедили местного жителя взять кредитов на 12 млн рублей и вложиться в инвестиции. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратился житель Ноябрьска, мужчина сообщил, что искал дополнительный способ заработка. В сети он связался с неизвестным, который предложил ему стать инвестором.

Мужчину убедили открыть счет, регулярно пополнять его и следить за тем, как растут сбережения. Потерпевший оформлял кредиты, брал денежные средства у своих родственников, друзей, знакомых и отправлял на банковский счет.

Спустя некоторое время он захотел вывести свои денежные средства, но сделать это не удалось. Тогда он понял, что его обманули мошенники и обратился в полицию. К этому моменту он «инвестировал» лжеброкерам более 12 миллионов рублей.

До этого сообщалось, что в Омске суд вынес приговор работникам школы духовного развития, которые обманули одного из своих учеников. Директор школы и двое их соучастников установили хорошие отношения с местным предпринимателем и обманывали его три года. Впоследствии они убедили мужчину в том, что он «избранный». По словам осужденных, бизнесмен должен был избавиться от материальных ценностей, чтобы развиваться духовно. Они незаконно завладели имуществом потерпевшего и его сожительницы на общую сумму около 55 миллионов рублей.

Ранее россиянин ограбил мужчину на 28 млн рублей, продавая ему несуществующую машину.

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