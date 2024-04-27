Российская легкоатлетка показала фото в купальнике

Российская легкоатлетка Дарья Клишина поделилась в своих социальных сетях новой фотографией.

На снимке спортсменка позирует в купальнике.

С 2013 года Клишина живет и тренируется в США. В 2018 году спортсменка впервые стала мамой. В 2022 году она родила второго ребенка и ушла в декретный отпуск, в связи с чем пропустила соревновательный сезон-2022/23.

Россиянка является серебряным призером чемпионата мира 2017 по прыжкам в длину. Также она становилась победительницей Универсиады в 2013 году, чемпионатов Европы в помещении в 2011 и 2013 годах. Клишина является обладательницей юниорского рекорда России с результатом 7,05 м.

На прошедших летом 2021 года Олимпийских играх в Токио Клишина не прошла квалификацию и покинула стадион на инвалидной коляске. Позже стало известно, что россиянка получила травму задней поверхности бедра.

Клишина призналась в интервью порталу Sports.ru, что не испытывает ностальгических чувств по России.

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