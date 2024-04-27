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Телеведущая Харисова опубликовала фото в топе

Телеведущая Харисова выложила фотографию в топе

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Телеведущая Камиля Харисова, известная по работе в футбольном «Спартаке», казанском «Ак Барсе» и «Матч ТВ», опубликовала в соцсетях фотографию.

На снимке девушка позирует в топе и юбке.

Харисова родилась в 1996 году в Набережных Челнах. Она несколько раз участвовала в конкурсах «Мисс Татарстан», завоевав в 2017 году титул «Мисс Казань». В том же году она приняла участие в конкурсе «Мисс Россия», став одной из 50 участниц конкурса.

Она является магистром по специальности «переводчик английского языка». В 2020 году Харисова устроилась ведущей клубного телевидения клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс». В 2021 году Харисова переехала в Москву, где устроилась ведущей телепрограммы «Все на Матч», которая выходит на «Матч ТВ».

Ранее американская футболистка Джессика Винсент выложила в своих соцсетях новую фотографию.

На снимке девушка позирует в белье.

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