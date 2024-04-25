В «Спартаке» заявили, что заслуживали победы в матче с ЦСКА больше

Исполняющий обязанности московского «Спартака» Владимир Слишкович после матча перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА заявил, что его команда была лучше. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Cчитаю, что обе команды играли скорее так, чтобы не проиграть. Второй тайм ошибка Хлусевича могла позволить ЦСКА забить, но в общем я считаю, что «Спартак» играл лучше. Были моменты у Соболева, у Зиньковского, у Манфреда Угальде. Только первые пять минут ЦСКА играл лучше. В целом в дерби всегда решают все детали, 0:0 — заслуженный результат, но у меня ощущение, что «Спартак» был ближе к победе», — заявил Слишкович.

После этого матча красно-белые набирают 39 очков и сравниваются с идущими на пятом месте «Крыльями Советов». ЦСКА с 38-ю очками идет следом.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. Сине-бело-голубые в 21-м туре уступили «Рубину» 0:2. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее вратарь «Ростова» Никита Медведев заявил, что ему без разницы, кто станет чемпионом.