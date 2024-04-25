Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Спартаке» заявили, что заслуживали победы в матче с ЦСКА больше

Тренер «Спартака» Слишкович: мы были ближе к победе, чем ЦСКА

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Исполняющий обязанности московского «Спартака» Владимир Слишкович после матча перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА заявил, что его команда была лучше. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Cчитаю, что обе команды играли скорее так, чтобы не проиграть. Второй тайм ошибка Хлусевича могла позволить ЦСКА забить, но в общем я считаю, что «Спартак» играл лучше. Были моменты у Соболева, у Зиньковского, у Манфреда Угальде. Только первые пять минут ЦСКА играл лучше. В целом в дерби всегда решают все детали, 0:0 — заслуженный результат, но у меня ощущение, что «Спартак» был ближе к победе», — заявил Слишкович.

После этого матча красно-белые набирают 39 очков и сравниваются с идущими на пятом месте «Крыльями Советов». ЦСКА с 38-ю очками идет следом.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. Сине-бело-голубые в 21-м туре уступили «Рубину» 0:2. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее вратарь «Ростова» Никита Медведев заявил, что ему без разницы, кто станет чемпионом.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами