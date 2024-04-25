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ЦСКА обвинили в подкупе арбитров в победном Кубке УЕФА

Экс-тренер «Осера» Ги Ру обвинил ЦСКА в подкупе арбитров в победном Кубке УЕФА

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Panoramic/ZUMAPRESS/Global Look Press

Бывший главный тренер французского «Осера» Ги Ру обвинил московский ЦСКА в подкупе арбитров в победном Кубке УЕФА сезона-2004/05, передает L'Equipe.

«Во время ответной игры я попросил одного парня из нашей команды проверить сумки судей, пока идет матч. Он вернулся ко мне взбешенный и сказал, что там потрясающие часы с рубинами», — Ги Ру.

ЦСКА по сумме двух матчей одержал победу над «Осером». Первая игра завершилась со счетом 4:0. Во второй встрече «Осер» победил со счетом 0:2.

18 мая 2005 года ЦСКА под руководством Валерия Газзаева в финале Кубка УЕФА одержал победу над лиссабонским «Спортингом» со счетом 3:1. Этот трофей стал первым для российских клубов в еврокубках. Спустя три года кубок завоевал «Зенит».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Валерий Газзаев рассказал о важном звонке от жены украинского тренера.

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