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Бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Карлоса Тевеса экстренно госпитализировали

Экс-форварда «МЮ» Карлоса Тевеса госпитализировали из-за болей в груди

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Daniel Jayo/Getty Images

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Карлос Тевес был госпитализирован из-за болей в груди. Об этом сообщает ESPN.

Как утверждает источник, сейчас 40-летний Тевес находится в одной из больниц в Буэнос-Айресе. После обращения за медицинской помощью он провел ночь в клинике. Тевес должен пройти дополнительные обследования в другой близлежащей больнице.

В качестве игрока Тевес выступал на родине за «Бока Хуниорс», а также в бразильском «Коринтиансе», «Вест Хэме», «Манчестер Сити» и «Ювентусе».

Нападающий является пятикратным чемпионом Аргентины, а также чемпионом Бразилии, трехкратным чемпионом Англии (дважды с «Манчестер Юнайтед» и один раз с «Ман Сити»), двукратным чемпионом Италии.

В составе сборной Аргентины форвард стал обладателем золотых медалей Олимпийских игр 2004 года.

С августа 2023 года Тевес является главным тренером «Индепендьенте», а недавно подписал с клубом новый трехлетний контракт, который рассчитан до 2026 года.

Ранее сообщалось, что Белоруссия будет транслировать матчи Евро-2024 в обход УЕФА.

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