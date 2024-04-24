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Названо преимущество «Спартака» над ЦСКА в преддверии дерби

Экс-игрок Бушманов заявил, что «Спартак» находится в лучшем состоянии, чем ЦСКА

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший защитник «Спартака» и ЦСКА Евгений Бушманов поделился ожиданиями от дерби между этими командами, которое состоится в рамках вынесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В комментарии Vprognoze.ru он выразил мнение, что у красно-белых есть определенное преимущество.

«Слушайте, в прошлом туре все говорили, что безоговорочный фаворит — «Ростов», а «Спартак» победил 5:1. Говорить можно все что угодно, но на самом деле понятно, что красно-белые чуть в лучшем состоянии, в чуть лучшей форме и психологическом состоянии подходят к этому матчу, чем ЦСКА. И то, это связано с тем, что у ЦСКА три важных игрока не примут участия в игре из-за дисквалификаций. Это дерби и здесь результат может быть непредсказуемым», — считает Бушманов.

На данный момент «Спартак», набрав 38 очков, идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, на 12 баллов отставая от лидирующего «Зенита». Командой в статусе исполняющего обязанности главного тренера руководит Владимир Слишкович, прежде ассистировавший испанцу Гильермо Абаскалю, уволенного с должности наставника красно-белых 14 апреля. При Слишковиче «Спартак» сыграл вничью 0:0 с «Зенитом» в Кубке России, а также разгромил в гостях «Ростов» 5:1.

ЦСКА с 37-ю очками расположился на шестом месте. Подопечные Владимира Федотова в минувшем туре проиграли дома «Ахмату» 1:2, при этом по красной карточке получили Виллиан Роша и Игорь Дивеев. Также Аббосбек Файзуллаев получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в сезоне, и в дерби он не сможет помочь своей команде.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится в четверг, 25 апреля. Игра пройдет на арене армейцев и начнется в 19:30 по столичному времени.

Ранее игрок ЦСКА получил двухматчевую дисквалификацию из-за грубого фола в матче РПЛ.

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