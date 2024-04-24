«Думал, будет деревня и колхоз»: Глушаков высказался об Армении

Российский полузащитник армянского «Урарту» Денис Глушаков в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна поделился впечатлениями о стране, в которой сейчас выступает.

«Честно хочу сказать: когда приезжал сюда, думал, что вообще деревня и колхоз какой-то будет. Но когда приехал и увидел Ереван — вообще кайфанул. Город вообще супер. Тепло, люди гостеприимные, сумасшедшая кухня», — заявил Глушаков.

Последним российским клубом полузащитника был костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге. В январе 2024 года контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. Сейчас Глушаков играет в Армении за «Урарту», в который перешел зимой 2024 года. Его контракт рассчитан до конца текущего сезона.

Полузащитник выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).

После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.

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