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Дед американского фигуриста назвал своего внука русским

Дед фигуриста Малинина: он ведь русский, но менталитет уже американский

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Eric Bolte-USA TODAY Sports/Reuters

Валерий Малинин, дед американского фигуриста Ильи Малинина, рассказал, что его внук приобрел американский менталитет. Его слова передает Sports.

«В российской прессе Илью называют русским фигуристом? Это понятное желание видеть в нем русского спортсмена. С другой стороны, он все равно ведь русский. Да, родился в Америке, но корни его здесь.

Менталитет, конечно, уже американский — он там все время общается, вращается. Там совершенно другая жизнь, другие потребности – все по-другому», — сказал Малинин-старший.

Малинин стал победителем в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Монреале (Канада) в 2024 году. По результатам двух программ он набрал 333,76 балла и установил мировой рекорд. Второе место на ЧМ завоевал японец Юма Кагияма. У него 309,65 балла. Тройку призеров замкнул представитель Франции Адам Сяо Хим Фа (284,39 балла).

Во время своего выступления на чемпионате Малинин сделал шесть четверных прыжков. До него исполнить четверной аксель не удавалось ни одному фигуристу в мире.

Всю свою жизнь Малинин рос и тренировался в США.

Ранее российских фигуристов обвинили в том, что они водят за нос своих фанатов.

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