Российских фигуристов обвинили в том, что они водят за нос своих фанатов

Хореограф Алексей Железняков считает, что фигуристы должны честно объявлять о завершении карьеры, а не приостанавливать ее ради шоу. Его слова передает Metaratings.

«Болельщики закидают меня тапками, но я все-таки выскажу свое мнение: фигуристы просто водят за нос своих фанатов, в то время как участвуют в шоу и рекламных кампаниях.

Люди ведь не разочаруются, если их любимый фигурист официально закончит карьеру, потому что они его любят. Надо говорить все начистоту и признаваться в том, что сейчас я хочу заниматься другими вещами», — сказал Железняков.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее отсутствие на турнирах фигуристки Трусовой объяснили нервным срывом.