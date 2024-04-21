«Спартак» предложил контракт иностранному тренеру

Московский «Спартак» предложил двухлетний контракт главному тренеру турецкого «Галатасарая» Окану Буруку, передает Yeni Asir.

Красно-белые предлагают наставнику €2,5 млн за сезон до вычета налогов. За два сезона Бурук сможет заработать в «Спартаке» €7,5 млн с учетом бонусов.

Бурук попросил руководство «Спартака» дать время на ответ из-за того, что сейчас «Галатасарай» борется за победу в чемпионате Турции.

Специалист возглавляет «Галатасарай» с 2022 года.

14 апреля «Спартак» уволил испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Красно-белые проиграли «Сочи», идущему на последнем месте. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович. После 23 туров красно-белые, набрав 35 очков, занимают седьмое место в турнирной таблице. 21 апреля москвичи сыграют с «Ростовом» в чемпионате России. Команды выйдут на поле в 20:30 по московскому времени. «Ростов» идет на восьмой строчке, набрав 34 балла.

Ранее один специалист выбыл из гонки за место тренера «Спартака».