Назван фаворит в паре полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия»

Бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо», экс-игрок национальной команды России Дмитрий Булыкин назвал фаворита полуфинального противостояния Лиги чемпионов, в котором сойдутся французский «Пари Сен-Жермен» и немецкая «Боруссия» из Дортмунда. В комментарии «Газете.Ru» он предположил, что дортмундцы могут удивить соперников, однако «ПСЖ» все же выглядит предпочтительнее.

«Думаю, у «ПСЖ» больше шансов, хотя «Боруссия» показала в последнем матче, что умеет выигрывать у сложных соперников. И она может преподнести сюрприз. Но фаворит здесь, понятное дело, «ПСЖ», — убежден Булыкин.

«Боруссия» по сумме двух встреч выбила из борьбы мадридский «Атлетико». В свою очередь, парижане оставили за бортом турнира испанскую «Барселону». Другую полуфинальную пару составили мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария». «Реал» дважды сыграл вничью с «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал благодаря точности в серии пенальти. «Бавария» взяла верх над лондонским «Арсеналом». Первые матчи полуфинала состоятся 30 апреля и 1 мая, ответные игры пройдут 7 и 8 мая. Финал состоится 1 июня на лондонском стадионе «Уэмбли».

Ранее стало известно, благодаря чему «Реал» может выйти в финал ЛЧ.