Овечкин дал обещание

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин в интервью RMNB пообещал болельщикам столичной команды «что-то особенное» в предстоящем розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли.

По его словам, «Кэпс» готовы удивить не только их, но и всю лигу.

«Я думаю, мы как команда держимся вместе. В этом году мы собираемся сделать нечто особенное. Это всего лишь один шаг, так что я надеюсь, что мы продолжим играть в том же духе», — заявил россиянин.

Овечкин вместе с «Вашингтоном» в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Филадельфию» 2:1 и стал участником плей-офф. Команда сыграет в первом раунде с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее Артемий Панарин заявил, хочет забыть прошлое.