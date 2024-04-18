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Стало известно, кого скопировал «Реал», чтобы обыграть «Ман Сити»

Marca: «Реал» вдохновился игрой «Арсенала» против «Ман Сити» в защите

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Molly Darlington/REUTERS

Мадридский «Реал» сумел пройти в полуфинал Лиги чемпионов благодаря тактике лондонского «Арсенала», сообщает Marca.

По информации источника, тренерский штаб «сливочных» вдохновился тем, как наставник «канониров» Микел Артета выстроил игру в обороне против «горожан» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), завершившемся со счетом 0:0. В «Реале» приняли решение адаптировать ту схему и план на игру, использовав их во вчерашнем поединке.

Встреча завершилась со счетом 1:1. За «Реал» отличился Родриго, поразивший ворота Эдерсона на 12-й минуте. В составе «Манчестер Сити» точным ударом отметился Кевин Де Брейне, отличившийся на 76-й минуте после ошибки Антонио Рюдигера. В серии пенальти точнее оказались игроки «Реала» (4:3).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка. В полуфинале мадридский клуб сыграет с мюнхенской «Баварией».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Ислам Махачев показал, как болел за «Реал» в игре против «Манчестер Сити».

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