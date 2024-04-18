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Названо главное достижение «Динамо» за всю историю клуба

Экс-игрок Булыкин считает «Золотой мяч» Льва Яшина главным достижением «Динамо»

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РИА «Новости»

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин назвал главное, на его взгляд, достижение бело-голубых за 101-летнюю историю клуба. В комментарии Legalbet он заявил, что считает таковым вручение «Золотого мяча» легендарному динамовскому голкиперу Льву Яшину.

«Если смотреть на всю историю «Динамо» то, конечно, Лев Яшин, который выиграл «Золотой мяч». Вряд ли еще такое наивысшее достижение повторится. Наверное, еще отмечу бронзу в сезоне-2021/2022. Команда боролась с «Зенитом», но не смогли хорошо войти в весеннюю часть чемпионата и заняли третье место. Это был очень обнадеживающий сезон», — считает Булыкин.

Он подчеркнул, что и в текущем сезоне от «Динамо» ждут борьбы за трофеи, с учетом того, что в 100-летний юбилей достичь значимых результатов команде не удалось. Сейчас же, полагает Булыкин, бело-голубые могут побороться за победу в Кубке России.

Лев Яшин был признан лучшим футболистом Европы и получил «Золотой мяч» в 1963 году. До сих пор он остается единственным вратарем в истории футбола, получившим эту награду.

Ранее стало известно, с кем «Динамо» сыграет за выход в финал Пути регионов Кубка России.

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