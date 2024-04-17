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Франция рассматривает перенос церемонии открытия Олимпиады

Франция перенесет церемонию открытия ОИ при угрозе безопасности

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Pavlo Gonchar/Global Look Press

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявила, что церемония открытия Олимпиады будет перенесена на стадион «Стад де Франс», если будет существовать угроза безопасности мероприятию на реке Сене, передает Reuters.

«Если бы существовала вероятность абсолютной катастрофы, можно было бы представить себе церемонию, строго ограниченную протоколом», — сказал Удеа-Кастера.

Церемония открытия Олимпийских игр должна состояться 26 июля 2024 года. По сценарию церемония открытия пройдет на реке Сене. По ней более 160 лодок провезут делегации команд‑участниц

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее экс-хоккеист Александр Кожевников назвал Эммануэля Макрона ублюдком.

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