Назван ключевой фактор в финальной серии Кубка Гагарина

Знаменитый отечественный тренер, экс-главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался о предстоящей финальной серии Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и магнитогорским «Металлургом», отказавшись назвать фаворита.

«Я бы не стал категорично заявлять, что «Локомотив» — уже победитель Кубка Гагарина. «Металлург» прошел через очень серьезных соперников и серьезные игры. Их, конечно, на этом пути немного потрепали, но, думаю, что тот запал, который есть в «Магнитке», он сохранится и на финальную серию. Магнитогорцы сейчас на хорошем ходу, на кураже», — цитирует Плющева Legalbet.

По мнению специалиста, длинная пауза между полуфиналом и финалом может пойти «Локомотиву» во вред, в то время как его соперник, только закончивший серию против «Автомобилиста», находится в тонусе и игровом ритме. Плющев назвал шансы ярославцев и магнитогорцев на победу в Кубке Гагарина абсолютно равными, а ключевое значение, по его мнению, будут иметь первые матчи серии.

«Локомотив» вышел в финал плей-офф КХЛ, обыграв в полуфинале со счетом 4-0 в серии челябинский «Трактор», в то время как «Магнитка» лишь в седьмом матче смогла одолеть «Автомобилист» из Екатеринбурга.

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