Абаскаль покинул Россию

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль улетел из России, сообщает «Матч ТВ».

О том, что специалист покинул страну, стало известно 16 апреля. Вместе с экс-наставником красно-белых из России вылетели члены его семьи.

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял московский клуб с начала сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

Исполняющим обязанности на ближайший матч Кубка России с «Зенитом» станет Владимир Слишкович, который ранее работал в тренерском штабе Абаскаля.



«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После рестарта сезона красно-белые смогли одержать лишь одну победу в пяти матчах.

Ранее экс-футболист Лахиялов заявил, что Абаскаля завтра-послезавтра забудут.