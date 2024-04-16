Два российских футболиста стали номинантами премии лучшему молодому игроку Европы

Два российских футболиста попали в список номинантов на премию Golden Boy, которая вручается лучшему молодому игроку года в Европе. В число 100 претендентов вошли полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев и вингер «Крыльев Советов» Никита Салтыков.

Пиняев в этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) провел за «Локомотив» 22 матча, отметившись тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. На счету Салтыкова также 22 игры (4+4). Летом он перейдет в стан «железнодорожников».

Помимо них в это число вошли Ламин Ямал из «Барселоны», Алехандро Гарначо из «Манчестер Юнайтед», Уоррен Заир-Эмери из «ПСЖ» и многие другие.

Действующим обладателем награды является английский полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. Ранее этой премии удостаивались Гави, Эрлинг Холанд, Жоау Феликс и Килиан Мбаппе.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее игрок сборной России объяснил, почему не смог заиграть в европейском клубе.