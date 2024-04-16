Два очка Капризова помогли «Миннесоте» разгромить соперника в матче НХЛ

В ночь на 16 апреля в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» принимал на своем льду «Миннесоту Уайлд». Гости одержали победу со счетом 3:1.

Мэтт Болди открыл счет в матче на 15-й минуте, реализовав большинство. Под занавес второй двадцатиминутки Райан Хартман увеличил преимущество гостей. В качестве одного из ассистентов ему выступил российский форвард Кирилл Капризов. В середине заключительного игрового отрезка россиянин отличился сам.

За пять минут до конца встречи Блейк Лизотт отыграл одну шайбу, но на большее хозяев не хватило.

«Миннесота» с 86 набранными очками занимает 10-е место в Западной конференции. Команда не примет участие в плей-офф турнира.

26-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года, до этого он три года защищал цвета московского ЦСКА. В России он также играл за новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».

В текущем сезоне россиянин провел в НХЛ 74 матча, отметившись 45 заброшенными шайбами и 50 результативными передачами. Он с отрывом является лучшим бомбардиром команды.

Ранее российский хоккеист выиграл регулярный чемпионат НХЛ со своим клубом.