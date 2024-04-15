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Экс-тренер «Спартака» Романцев: вопрос о будущем чемпионе для меня и не стоял

Экс-тренер «Спартака» Романцев не сомневается в победе «Зенита» в РПЛ

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Twitter «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев заявил, что он не сомневается в победе петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Получил ли я ответ на вопрос, кто будет чемпионом после победы «Зенита» над «Краснодаром»? А он для меня и не стоял. С самого начала золотой гонки отдавал предпочтение команде Семака. Классный состав с роскошной скамейкой, лидеры в каждой линии», — сказал Романцев.

«Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 2:1. Встреча состоялась 13 апреля.

На 16-й минуте первого тайма Лукас Оласа вывел «Краснодар» вперед. Сразу после перерыва Матео Кассьерра сравнял счет, а за 26 минут до конца матча Артур принес «Зениту» победу, нанеся точный удар по воротам Матвея Сафонова. Уже в компенсированное время был удален игрок «Краснодара» Витор Тормена.

Ранее в «Краснодаре» обвинили тренера «Зенита» во лжи.

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